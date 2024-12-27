Олимпийский гол. Антирекорд Бруну Фернандеша. "Манчестер Юнайтед" проиграл аутсайдеру

В матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону" 0:2.

"Волки" победили "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата впервые с 3 января 2022 года.

"Волки" выбрались из зоны вылета.

"Вулверхэмптон": Са, Догерти, Буэно, Тоти, Семеду (Бельгард 90+3), Андре, Гомеш (Дойл 73), Аит-Нури (Гомеш 86), Гуэдеш (Хван Хи Чхан 74), Кунья, Странд-Ларсен (Доусон 90+2).

"Манчестер Юнайтед": Онана, Йоро (Антони 63), Магуайр, Мартинес, Мазрауи, Угарте (Эриксен 63), Мейну (Каземиро 63), Далот, Диалло (Гарначо 79), Фернандеш, Хейлунн (Зиркзе 79).

В этом сезоне "Манчестер Юнвйтед" потерпел седьмое поражение в Премьер-лиге.

В первом тайме опасных моментов было немного. Все основное в этом матче произошло после перерыва.

На 20-й минуте Далот нанес обводящий удар в дальний угол. Са в красивом прыжке отразил мяч.

На 26-й минуте Семеду навесил. Странд-Ларсен опередил защитника и пробил головой. Онана парировал мяч, летевший в "девятку".

На 39-й минуте хозяева едва не забили прямым ударом с углового. Онана мяч отразил.

На 47-й минуте "красные дьяволы" остались в меньшинстве. Бруну Фернандеш наступил на ногу сопернику и получил вторую желтую карточку. Он стал первым игроком "Манчестер Юнайтед", трижды удаленным за один сезон с сезона 2008-09 годов (тогда трижды удаляли Неманью Видича).

На 58-й минуте Матеус Кунья с углового закрутил мяч в сетку 1:0. Олимпийский гол (он же сухой лист).

На девятой минуте компенсированного времени быстрая контратака. Выход "два в один". Хван Хи Чхан поставил точку в матче.