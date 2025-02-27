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Спорт

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Израильтянин на 17-м месте после короткой программы

Фигурное катание
время публикации: 27 февраля 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 11:35
После короткой программы лидирует кореец Со Мингю
AP Photo/Chiang Ying-ying

В Дебрецене, Венгрия, начался юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует кореец Со Мингю (86.68).

На втором месте японец Рио Наката (86.04), на третьем - американец Джейкоб Санчес (82.88).

Израильтянин Тамир Куперман занимает 17-е место (68.17).

Украинец Егор Курцев занял 29-е место и в финал не вышел (в финал выходят 24 спортсмена).

В соревнованиях юниорок Израиль представляет София Шифрин.

В соревнованиях спортивных и танцевальных пар Израиль не представлен.

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