Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Израильтянин на 17-м месте после короткой программы

В Дебрецене, Венгрия, начался юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует кореец Со Мингю (86.68).

На втором месте японец Рио Наката (86.04), на третьем - американец Джейкоб Санчес (82.88).

Израильтянин Тамир Куперман занимает 17-е место (68.17).

Украинец Егор Курцев занял 29-е место и в финал не вышел (в финал выходят 24 спортсмена).

В соревнованиях юниорок Израиль представляет София Шифрин.

В соревнованиях спортивных и танцевальных пар Израиль не представлен.