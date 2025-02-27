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Достижение "Детройта". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 27 февраля 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 10:51
Достижение "Детройта". Результаты матчей НБА
AP Photo/Duane Burleson

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" разгромил "Бостон" 117:97.

Детройт Пистонс - Бостон Селтикс 117:97

"Детройт" выиграл 8 игру подряд. Это лучшая выигрышная серия команды с сезона 2007-08 годов.

Индиана Пэйсерз - Торонто Рэпторз 111:91

Лидер "Индианы" Тайриз Халлибертон набрал 33 очка и сделал 11 передач. Его среднестатистические показатели после Матча всех заезд: 25.8 + 11.8 передач за игру.

Нью-Йорк Никс - Филадельфия Сиксерз 110:105

Джайлен Брунсон (Никс) набрал 34 очка и сделал 7 передач.

Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тендер 121:129

Первую четверть хозяева выиграли 40:29, первую половину - 76:61.

Майами Хит - Атланта Хоукс 131:109

Чикаго Булз - Лос-Анджелес Клипперз 117:122

Юта Джаз - Сакраменто Кингз 101:118

Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперз 118:106

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