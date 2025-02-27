Достижение "Детройта". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" разгромил "Бостон" 117:97.
Детройт Пистонс - Бостон Селтикс 117:97
"Детройт" выиграл 8 игру подряд. Это лучшая выигрышная серия команды с сезона 2007-08 годов.
Индиана Пэйсерз - Торонто Рэпторз 111:91
Лидер "Индианы" Тайриз Халлибертон набрал 33 очка и сделал 11 передач. Его среднестатистические показатели после Матча всех заезд: 25.8 + 11.8 передач за игру.
Нью-Йорк Никс - Филадельфия Сиксерз 110:105
Джайлен Брунсон (Никс) набрал 34 очка и сделал 7 передач.
Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тендер 121:129
Первую четверть хозяева выиграли 40:29, первую половину - 76:61.
Майами Хит - Атланта Хоукс 131:109
Чикаго Булз - Лос-Анджелес Клипперз 117:122
Юта Джаз - Сакраменто Кингз 101:118
Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперз 118:106