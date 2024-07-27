Олимпиада. Дзюдо. Золотую медаль завоевал Елдос Сметов (Казахстан)
время публикации: 27 июля 2024 г., 19:46 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 19:46
Чемпионом Парижской олимпиады в весовой категории до 60 кг стал дзюдоист из Казахстана Елдос Сметов.
В финале он победил Луку Мхеидзе (Франция).
Елдос Сметов - чемпион мира 2015 года, серебряный призер олимпиады 2016 года, бронзовый призер олимпиады 2020 года.
Бронзовые медали завоевали испанец Франсиско Гарригос и японец Рюю Нагаяма.
Действующий чемпион мира грузин Георгий Сардалашвили, победивший во второй схватке израильтянина Яма Вольчака, поединок за бронзу проиграл.
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