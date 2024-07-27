Олимпиада. Дзюдо. Золотую медаль завоевал Елдос Сметов (Казахстан)

Чемпионом Парижской олимпиады в весовой категории до 60 кг стал дзюдоист из Казахстана Елдос Сметов.

В финале он победил Луку Мхеидзе (Франция).

Елдос Сметов - чемпион мира 2015 года, серебряный призер олимпиады 2016 года, бронзовый призер олимпиады 2020 года.

Бронзовые медали завоевали испанец Франсиско Гарригос и японец Рюю Нагаяма.

Действующий чемпион мира грузин Георгий Сардалашвили, победивший во второй схватке израильтянина Яма Вольчака, поединок за бронзу проиграл.