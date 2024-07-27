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Спорт

Олимпиада. Дзюдо. Чемпионкой стала японка

время публикации: 27 июля 2024 г., 19:35 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 19:35
Олимпиада. Дзюдо. Чемпионкой стала японка
AP Photo/Hussein Sayed

Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 48 кг стала японка Нацуми Цунода, победившая в финале Баасанху Бавудорж (Монголия).

Нацуми Цунода - трехкратная чемпионка мира.

Бронзовые медали завоевали француженка Ширин Букли и Тара Бабулфат (Швеция).

Абиба Абужакынова (Казахстан), победившая в первой схватке израильтянку Ширу Ришони, проиграла поединок за бронзовую медаль.

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