Олимпиада. Дзюдо. Чемпионкой стала японка
время публикации: 27 июля 2024 г., 19:35 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 19:35
Чемпионкой Парижской олимпиады в весовой категории до 48 кг стала японка Нацуми Цунода, победившая в финале Баасанху Бавудорж (Монголия).
Нацуми Цунода - трехкратная чемпионка мира.
Бронзовые медали завоевали француженка Ширин Букли и Тара Бабулфат (Швеция).
Абиба Абужакынова (Казахстан), победившая в первой схватке израильтянку Ширу Ришони, проиграла поединок за бронзовую медаль.
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