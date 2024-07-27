Олимпиада. Дзюдо. Шира Ришони проиграла в первой схватке
время публикации: 27 июля 2024 г., 12:45 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 12:50
Израильская дзюдоистка Шира Ришони (весовая категория ло 48 кг) в первой схватке проиграла Абибе Абужакыновой (Казахстан).
Абиба - двукратный (и действующий) бронзовый призер чемпионатов мира.
Шира Ришони - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве. Она участвовала в олимпиаде 2016 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2024