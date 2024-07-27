Олимпиада. Дзюдо. Шира Ришони проиграла в первой схватке

Израильская дзюдоистка Шира Ришони (весовая категория ло 48 кг) в первой схватке проиграла Абибе Абужакыновой (Казахстан).

Абиба - двукратный (и действующий) бронзовый призер чемпионатов мира.

Шира Ришони - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве. Она участвовала в олимпиаде 2016 года.