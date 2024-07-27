x
27 июля 2024
|
последняя новость: 16:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2024
|
27 июля 2024
|
последняя новость: 16:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Дзюдо. Шира Ришони проиграла в первой схватке

время публикации: 27 июля 2024 г., 12:45 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 12:50
Олимпиада. Дзюдо. Шира Ришони проиграла в первой схватке
AP Photo/Eugene Hoshiko

Израильская дзюдоистка Шира Ришони (весовая категория ло 48 кг) в первой схватке проиграла Абибе Абужакыновой (Казахстан).

Абиба - двукратный (и действующий) бронзовый призер чемпионатов мира.

Шира Ришони - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве. Она участвовала в олимпиаде 2016 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024

Олимпиада. Дзюдо. Ям Вольчак победил в первой схватке
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июня 2024

Дзюдо. Израильские юниоры завоевали две медали Европейского кубка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2024

Кадетский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июня 2024

Кадетский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтяне завоевали три медали