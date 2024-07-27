Олимпиада. Дзюдо. Ям Вольчак победил в первой схватке

Израильский дзюдоист Ям Вольчак (весовая категория до 60 кг) удачно начал олимпийский турнир.

В первой схватке он победил Арнольда Кисоку (Демократическая республика Конго).

Во второй схватке израильтянин встретится с действующим чемпионом мира грузином Георгием Сардалашвили.