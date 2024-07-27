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Спорт

Олимпиада. Дзюдо. Ям Вольчак победил в первой схватке

время публикации: 27 июля 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 12:03
Олимпиада. Дзюдо. Ям Вольчак победил в первой схватке
AP Photo/Hussein Sayed

Израильский дзюдоист Ям Вольчак (весовая категория до 60 кг) удачно начал олимпийский турнир.

В первой схватке он победил Арнольда Кисоку (Демократическая республика Конго).

Во второй схватке израильтянин встретится с действующим чемпионом мира грузином Георгием Сардалашвили.

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