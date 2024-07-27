Олимпиада. Дзюдо. Ям Вольчак победил в первой схватке
время публикации: 27 июля 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 12:03
Израильский дзюдоист Ям Вольчак (весовая категория до 60 кг) удачно начал олимпийский турнир.
В первой схватке он победил Арнольда Кисоку (Демократическая республика Конго).
Во второй схватке израильтянин встретится с действующим чемпионом мира грузином Георгием Сардалашвили.
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