Легкая атлетика. Чемпионат Балкан. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали
время публикации: 27 июля 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 08:35
В Греции проходит чемпионат Балкан по легкой атлетике.
Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали на дистанции 3000 метров с препятствиями.
Победительницей стала Адва Коэн, преодолевшая дистанцию за 9 минут 48.52 секунды.
Третье место Караван Карави Хаблан (9 минут 54.60 секунды - личный рекорд).
Серебряную медаль завоевала турчанка Тугба Гювенч Йенигюн.
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