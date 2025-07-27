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Легкая атлетика. Чемпионат Балкан. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали

Легкая атлетика
время публикации: 27 июля 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 08:35
Легкая атлетика. Чемпионат Балкан. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали
AP Photo/Ashley Landis

В Греции проходит чемпионат Балкан по легкой атлетике.

Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали на дистанции 3000 метров с препятствиями.

Победительницей стала Адва Коэн, преодолевшая дистанцию за 9 минут 48.52 секунды.

Третье место Караван Карави Хаблан (9 минут 54.60 секунды - личный рекорд).

Серебряную медаль завоевала турчанка Тугба Гювенч Йенигюн.

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