Легкая атлетика. Беатрис Чебет установила мировой рекорд
время публикации: 06 июля 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 08:17
В Орегоне проходит этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги.
Кенийка Беатрис Чебет установила мировой рекорд на дистанции 5000 м - 13 минут 58.06 секунды.
Она улучшила рекорд эфиопки Гудаф Тсегай, установленный в сентябре 2023 года (14 минут 00.21 секунды).
Беатрис Чебет - двукратная чемпионка Парижской олимпиады, чемпионка Африки 2022 года, чемпионка Игр Содружества 2022 года.
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