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Спорт

Легкая атлетика. Беатрис Чебет установила мировой рекорд

Легкая атлетика
Рекорды мира
Знаменитые спортсмены
время публикации: 06 июля 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 08:17
Легкая атлетика. Беатри Чебет установила мировой рекорд
AP Photo/Gregorio Borgia

В Орегоне проходит этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги.

Кенийка Беатрис Чебет установила мировой рекорд на дистанции 5000 м - 13 минут 58.06 секунды.

Она улучшила рекорд эфиопки Гудаф Тсегай, установленный в сентябре 2023 года (14 минут 00.21 секунды).

Беатрис Чебет - двукратная чемпионка Парижской олимпиады, чемпионка Африки 2022 года, чемпионка Игр Содружества 2022 года.

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