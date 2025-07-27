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Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали три медали в Румынии

Художественная гимнастика
время публикации: 27 июля 2025 г., 15:02 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 15:09
Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали три медали в Румынии
AP Photo/Sergei Grits

В Клуж-Напоке, Румыния, проходит завершающий этап Кубка вызова по художественной гимнастике.

Израильтянки завоевали золотую и две бронзовых медали.

Накануне Мейталь Мааян Сумкин завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье, сборная Израиля - в групповом многоборье.

Сегодня Мейталь Мааян Сумкин стала победительницей в соревнованиях с обручем.

Второе место заняла Дарья Варфоломеев (Германия). Третье - полька Лилиана Левиньска.

В упражнения с мячом победила Дарья Варфоломеев.

Второе место заняла украинка Таисия Онофрийчук, третье - итальянка Тара Драгас.

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