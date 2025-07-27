Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали три медали в Румынии
время публикации: 27 июля 2025 г., 15:02 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 15:09
В Клуж-Напоке, Румыния, проходит завершающий этап Кубка вызова по художественной гимнастике.
Израильтянки завоевали золотую и две бронзовых медали.
Накануне Мейталь Мааян Сумкин завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье, сборная Израиля - в групповом многоборье.
Сегодня Мейталь Мааян Сумкин стала победительницей в соревнованиях с обручем.
Второе место заняла Дарья Варфоломеев (Германия). Третье - полька Лилиана Левиньска.
В упражнения с мячом победила Дарья Варфоломеев.
Второе место заняла украинка Таисия Онофрийчук, третье - итальянка Тара Драгас.
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