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Ксандер Зайас стал чемпионом мира по боксу

Бокс
время публикации: 27 июля 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 12:01
Ксандер Зайас стал чемпионом мира по боксу
AP Photo/Frank Franklin II

В Нью-Йорке состоялся бой за вакантный титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO.

Пуэрториканец Ксандер Зайас по очкам победил мексиканца Хорхе Гарсию.

Счет по карточкам 116:112, 118:110, 119:109.

В первом раунде соперники несколько раз пошли в "мексиканский размен".

Затем Зайас постепенно перехватил инициативу. Он хорошо работал джебом, а в случае опасности не стеснялся вязать соперника в клинче.

Мексиканец хорошо смотрелся в разменах, но навязать свою тактику сопернику не сумел.

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