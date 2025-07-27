Ксандер Зайас стал чемпионом мира по боксу
время публикации: 27 июля 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 12:01
В Нью-Йорке состоялся бой за вакантный титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO.
Пуэрториканец Ксандер Зайас по очкам победил мексиканца Хорхе Гарсию.
Счет по карточкам 116:112, 118:110, 119:109.
В первом раунде соперники несколько раз пошли в "мексиканский размен".
Затем Зайас постепенно перехватил инициативу. Он хорошо работал джебом, а в случае опасности не стеснялся вязать соперника в клинче.
Мексиканец хорошо смотрелся в разменах, но навязать свою тактику сопернику не сумел.
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