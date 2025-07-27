Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Тбилиси

В Тбилиси израильский полутяжеловес Ян Зак победил по очкам белоруса Виктора Чваркова.

В первом раунде преимущество было у белоруса. В дальнейшем бой шел под диктовку израильтянина.

Счет по карточкам 59:55.

Ян Зак одержал третью победу в трех боях на профессиональном ринге и впервые не нокаутировал соперника.