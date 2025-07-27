Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Тбилиси
время публикации: 27 июля 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 11:43
В Тбилиси израильский полутяжеловес Ян Зак победил по очкам белоруса Виктора Чваркова.
В первом раунде преимущество было у белоруса. В дальнейшем бой шел под диктовку израильтянина.
Счет по карточкам 59:55.
Ян Зак одержал третью победу в трех боях на профессиональном ринге и впервые не нокаутировал соперника.
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