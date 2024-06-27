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Спорт

Евро 2024. Расписание матчей 1/8 финала

время публикации: 27 июня 2024 г., 00:39 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 00:39
Евро 2024. Расписание матчей 1/8 финала
AP Photo/Manu Fernandez

Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу. Определились все участники плэй-офф.

29 июня

Швейцария - Италия

Германия - Дания

30 июня

Англия - Словакия

Испания - Грузия

1 июля

Франция - Бельгия

Португалия - Словения

2 июля

Румыния - Нидерланды

Австрия - Турция

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