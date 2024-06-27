Евро 2024. Расписание матчей 1/8 финала
время публикации: 27 июня 2024 г., 00:39 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 00:39
Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу. Определились все участники плэй-офф.
29 июня
Швейцария - Италия
Германия - Дания
30 июня
Англия - Словакия
Испания - Грузия
1 июля
Франция - Бельгия
Португалия - Словения
2 июля
Румыния - Нидерланды
Австрия - Турция
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