ММА. В Аризоне "Еврейского Терминатора" нокаутировали
время публикации: 27 июня 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 07:25
В Финиксе, Аризона, состоялся турнир ММА LFA 236: Hernandez vs. Torres.
Израильтянин Евгений Шинкаревскй (The Jewminator) проиграл нокаутом в конце первого раунда американцу айдену Ингрему.
Евгений потерпел второе поражение в четырех поединках.
Следующий бой он должен провести 10 июля.
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