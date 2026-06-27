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ММА. В Аризоне "Еврейского Терминатора" нокаутировали

Спорт/важное
Смешанные единоборства
время публикации: 27 июня 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 07:25
ММА. В Аризоне "Еврейского Терминатора" нокаутировали
AP Photo/John Locher

В Финиксе, Аризона, состоялся турнир ММА LFA 236: Hernandez vs. Torres.

Израильтянин Евгений Шинкаревскй (The Jewminator) проиграл нокаутом в конце первого раунда американцу айдену Ингрему.

Евгений потерпел второе поражение в четырех поединках.

Следующий бой он должен провести 10 июля.

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