Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 27 июня 2026 г., 11:46 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 11:55
Сегодня завершится групповой этап чемпионата мира по футболу. В ночь на 28 июня состоится 6 матчей..
Время начала игр израильское.
Панама - Англия (Ист-Ратерфорд, 00:00)
Хорватия - Гана (Филадельфия, 00:00)
Положение команд. Англия, Гана по 4 очка, Хорватия 3, Панама 0.
Демократическая республика Конго - Узбекистан (Атланта, 02:30)
Колумбия - Португалия (Майами, 02:30)
Сборные Колумбии и Португалии уже вышли в плэй-офф.
Положение команд. Колумбия 6 очков, Португалия 4, Демократическая республика Конго 1, Узбекистан 0.
Алжир - Австрия (Каназас-Сити, 05:00)
Иордания - Аргентина (Арлингтон, 05:00)
Положение команд. Аргентина 6 очков, Австрия, Алжир по 3, Иордания 0.
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