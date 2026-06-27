Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей

Сегодня завершится групповой этап чемпионата мира по футболу. В ночь на 28 июня состоится 6 матчей..

Время начала игр израильское.

Панама - Англия (Ист-Ратерфорд, 00:00)

Хорватия - Гана (Филадельфия, 00:00)

Положение команд. Англия, Гана по 4 очка, Хорватия 3, Панама 0.

Демократическая республика Конго - Узбекистан (Атланта, 02:30)

Колумбия - Португалия (Майами, 02:30)

Сборные Колумбии и Португалии уже вышли в плэй-офф.

Положение команд. Колумбия 6 очков, Португалия 4, Демократическая республика Конго 1, Узбекистан 0.

Алжир - Австрия (Каназас-Сити, 05:00)

Иордания - Аргентина (Арлингтон, 05:00)

Положение команд. Аргентина 6 очков, Австрия, Алжир по 3, Иордания 0.