Драфт НХЛ. Итан Бельчец выбран "Ютой"

В Баффало, штат Нью-Йорк, проходит драфт Национальной хоккейной лиги.

Первым "Торонто Мейпл Лифс" выбрал левого нападающего Гэвина Маккенну.

В первой пятерке три канадца, шведский левый нападающий Ивар Стенберг и латвийский защитник Альбертс Смитс.

"Юта Маммот" выбрала канадского еврейского хоккеиста Итана Бельчеца под нномером 17

В первом раунде драфта не был выбран ни один вратарь.