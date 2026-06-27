Драфт НХЛ. Итан Бельчец выбран "Ютой"
время публикации: 27 июня 2026 г., 11:18 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 11:30
В Баффало, штат Нью-Йорк, проходит драфт Национальной хоккейной лиги.
Первым "Торонто Мейпл Лифс" выбрал левого нападающего Гэвина Маккенну.
В первой пятерке три канадца, шведский левый нападающий Ивар Стенберг и латвийский защитник Альбертс Смитс.
"Юта Маммот" выбрала канадского еврейского хоккеиста Итана Бельчеца под нномером 17
В первом раунде драфта не был выбран ни один вратарь.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июня 2026