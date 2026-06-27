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Спорт

Драфт НХЛ. Итан Бельчец выбран "Ютой"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 27 июня 2026 г., 11:18 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 11:30
Драфт НХЛ. Итан Бельчец выбран "Ютой"
AP Photo/Adrian Kraus

В Баффало, штат Нью-Йорк, проходит драфт Национальной хоккейной лиги.

Первым "Торонто Мейпл Лифс" выбрал левого нападающего Гэвина Маккенну.

В первой пятерке три канадца, шведский левый нападающий Ивар Стенберг и латвийский защитник Альбертс Смитс.

"Юта Маммот" выбрала канадского еврейского хоккеиста Итана Бельчеца под нномером 17

В первом раунде драфта не был выбран ни один вратарь.

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