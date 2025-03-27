4 результативных передачи братьев Хьюз. Хет-трик Робертсона. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в гостях обыграл "Чикаго" 5:3.
На данный момент только "Виннипег" и "Вашингтон" гарантировали участие в Кубке Стэнли.
Чикаго Блэк Хоукс - Нью-Джерси Дэвилз 3:5
"Дэвилз" прервали серию из 3 поражений.
Еврейский защитник "дьяволов" Люк Хьюз сделал 3 результативные передачи.
Две шайбы забросил Доусон Мерсер (Нью-Джерси).
Нью-Йорк айлендерс - Ванкувер Кэнакс 2:5
"Островитяне" вели в счете 2:1.
3 (2 + 1) очка набрал Кифер Шервуд.
Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал результативную передачу. В последних 8 играх он набрал 8 (2 +6 очков).
Анахайм Дакс - Бостон Брюинз 6:2
"Бостон" не побеждает в 7 матчах. Это худшая серия с 2010 года.
Две шайбы забросил форвард "Анахайма" Лео Карлссон. Это его второй дубль в последних 4 матчах.
Защитник "Бостона" Эндрю Пик провел 300-й матч в НХЛ.
Алекандр Киллорн (Анахайм) сделал две результативные передачи. Первая стала 300-й в матчах НХЛ.
Эдмонтон Ойлерз - Даллас Старз 3:4
На 50-й минуте счет был 0:4.
"Нефтяники" забили 3 гола за 9 минут 5 секунд.
Еврейский нападающий "Эдмнтона" Зак Хайман забил один гол.
Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман сделал голевую пердачу в третьем матче подряд.
Три результативные передачи сделал Руп Хинц (Даллас).
Хет-три к на счету Джейсона Робертсона (Даллас).