4 результативных передачи братьев Хьюз. Хет-трик Робертсона. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в гостях обыграл "Чикаго" 5:3.

На данный момент только "Виннипег" и "Вашингтон" гарантировали участие в Кубке Стэнли.

Чикаго Блэк Хоукс - Нью-Джерси Дэвилз 3:5

"Дэвилз" прервали серию из 3 поражений.

Еврейский защитник "дьяволов" Люк Хьюз сделал 3 результативные передачи.

Две шайбы забросил Доусон Мерсер (Нью-Джерси).

Нью-Йорк айлендерс - Ванкувер Кэнакс 2:5

"Островитяне" вели в счете 2:1.

3 (2 + 1) очка набрал Кифер Шервуд.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал результативную передачу. В последних 8 играх он набрал 8 (2 +6 очков).

Анахайм Дакс - Бостон Брюинз 6:2

"Бостон" не побеждает в 7 матчах. Это худшая серия с 2010 года.

Две шайбы забросил форвард "Анахайма" Лео Карлссон. Это его второй дубль в последних 4 матчах.

Защитник "Бостона" Эндрю Пик провел 300-й матч в НХЛ.

Алекандр Киллорн (Анахайм) сделал две результативные передачи. Первая стала 300-й в матчах НХЛ.

Эдмонтон Ойлерз - Даллас Старз 3:4

На 50-й минуте счет был 0:4.

"Нефтяники" забили 3 гола за 9 минут 5 секунд.

Еврейский нападающий "Эдмнтона" Зак Хайман забил один гол.

Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман сделал голевую пердачу в третьем матче подряд.

Три результативные передачи сделал Руп Хинц (Даллас).

Хет-три к на счету Джейсона Робертсона (Даллас).