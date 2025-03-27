Стрельба из лука. Рой Дрор установил рекорд Израиля
время публикации: 27 марта 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 08:56
Во время квалификационных соревнований по стрельбе из лука Рой Дрор установил рекорд Израиля - 677 очков.
Он на 3 очка улучшил собственное достижение.
Рой Дрор (стрельба из олимпийского лука) - участник Европейских игр и Парижской олимпиады, победитель молодежного чемпионата Европы (в поммещении).
Он неоднократно становился призером и победителем международных турниров.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 мая 2024