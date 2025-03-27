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Спорт

Стрельба из лука. Рой Дрор установил рекорд Израиля

Стрельба из лука
время публикации: 27 марта 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 08:56
Стрельба из лука. Рой Дрор установил рекорд Израиля
AP Photo/Brynn Anderson

Во время квалификационных соревнований по стрельбе из лука Рой Дрор установил рекорд Израиля - 677 очков.

Он на 3 очка улучшил собственное достижение.

Рой Дрор (стрельба из олимпийского лука) - участник Европейских игр и Парижской олимпиады, победитель молодежного чемпионата Европы (в поммещении).

Он неоднократно становился призером и победителем международных турниров.

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