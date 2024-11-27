Израильтяне победили украинцев и вышли на Евробаскет
время публикации: 27 ноября 2024 г., 06:38 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 06:38
Сборная Израиля успешно выступила в отборочном турнире и вышла в финальную часть чемпионата Европы по баскетболу 2025 года.
В четвертом туре четвертого отборочного этапа израильтяне победили украинцев 88:75.
Украинцы выиграли первую четверть и первую половину матча 16:11, 40:29.
После 30 минут сборная Украины вела в счете с минимальным преимуществом 57:56.
Самый результативный игрок матча - разыгрывающий сборной Израиля Ям Мадар (24 + 7 передач).
После 4 туров в финальную часть чемпионата Европы вышли сборные Израиля, Словении, Италии, Турции, Латвии, Испании, Сербии и Литвы.
В четвертом этапе отборочного турнира шесть туров.
Ссылки по теме