НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. "Портленд" победил "Хьюстон"
время публикации: 24 ноября 2024 г., 07:13 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 07:13
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блейзерс" победил "Хьюстон Рокитс" 104:98.
Израильский форвард гостей Дени Авдия сделал "дабл-дабл" (14 + 10 подборов + 2 передачи).
После первой четверти 26:21 в пользу "Портленда". Второй - 52:50, третьей - 73:71.
Самые результативные игроки матча баскетболисты "Портленда" Анферни Симонс (25 + 4 подбора + 3 передачи) и Шедон Шарп (24 + 3 подбора).
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