НБА. 50 очков Болла для победы не хватило. Рекорд Мэлоуна. Возвращение Вембаньямы

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Мемфис" победил "Чикаго" 142:131. "Милуоки обыграл "Шарлотт" 125:119.

Юта Джаз - Нью-Йорк Никс 121:106

Центровой "Юты" Лаури Маркканен набрал 34 очка и сделал 9 подборов.

Орландо Мэджик - Детройт Пистонс 111:100

Великолепный матч провел форвард "Орландо" Франц Вагнер (30 + 9 подборов + 8 передач).

"Мэджик" выиграл 8 матчей из последних 10.

Чикаго Булз - Мемфис Гризлиз 131:142

Скотти Пиппен-младший (Мемфис) сделал "дабл-дабл" (30 + 10 передач).

Форвард-новичок "Гризлиз" Джайлен Уэллс провел лучший матч в НБА (из 17) (26 + 4 подбора + 6 передач).

Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс 125:119

Великолепный матч провел лидер "шершней" Ламелло Болл (50 + 5 подборов + 10 передач).

"Дабл-дабл" "30 +" совершили Яннис Адетокунбо (Милуоки) (32 + 11 подборов + 6 передач) и Брендон Миллер (Шарлотт) (32 + 11 подборов + 3 передачи).

Сан-Антонио Сперз - Голден Стейт Уорриорз 104:94

Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма вернулся (он пропустил три игры из-за травмы колена) и стал самым результативным игроком матча (25 + 7 подборов + 9 передач).

Последнюю четверть хозяева выиграли 33:13.

Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс 102:127

В последних 14 матчах между этими командами "Наггетс" победили 13 раз.

Тренер "Денвера" Майкл Мэлоун установил рекорд клуба, одержав 433-ю победу.