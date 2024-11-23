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Отборочный матч Евробаскета. Израильтяне победили сборную Украины

Баскетбол
время публикации: 23 ноября 2024 г., 20:16 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 20:20
Отборочный матч Евробаскетп. Израильтяне победили сборную Украины
AP Photo/Marco Garcia

В матче четвертого отборочного раунда чемпионата Европы по баскетболу израильтяне победили сборную Украины 86:73.

В группе А в трех матчах по две победы одержали сборные Португалии, Словении и Израиля.

Украинцы все матчи проиграли.

Украинцы выиграли первую четверть и первую половину матча 19:16 и 37:36.

Израильтяне переломили ход матча в третьей четверти. После 30 минут - 65:55.

Самый результативный игрок матча - центровой сборной Украины Артем Пустовый (23 + 5 подборов).

Лучший в составе израильтян Ям Мадар (21 + 3 подбора + 7 передач).

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