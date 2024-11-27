Лига чемпионов. Сотый гол Роберта Левандовски. "Барселона" разгромила "Брест"

В матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Брест" 3:0. Два гола забил Роберт Левандовски.

"Барселона" победила в четвертом мачте Лиги чемпионов подряд.

Каталонцы владели огромным преимуществом (76% владения мячом, 18:2 по ударам, 8:0 по точным ударам, 4:0 по угловым).

На скамейке запасных каталонцев во время матча сидел Жерар Пике.

На 10-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти 1:0. Это его сотый гол в матчах Лиги чемпионов. Больше заили только Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (129).

На 19-й минуте Фирмин Лопес вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря "Бреста". На 23-й минуте Левандовски сделал передачу. Лопес оказался перед воротами, но пробил неточно.

В конце первого тайма Бизот дважды парировал мяч после опасных ударов Фермина Лопеса. На 61-й минуте Дани Ольмо пробил мимо вратаря. "С ленточки" мяч вынес защитник. Пытался добить Фермин Лопес. И вновь не сумел переиграть вратаря "Бреста".

В ответной атаке гости могли забить. Мама Бальде (30 августа перешел из "Лиона") вышел один на один, но даже толком пробить не сумел - не попал по мячу.

На 66-й минуте Дани Ольмо обыграл двух защитников и отправил мяч в ближний угол 2:0.

На 76-й минуте забил "Брест". Матиас Перейра Лаже был в офсайде и гол не засчитан.

На 85-й минуте могли забить каталонцы. Но Пабло Торре не попал в пустые ворота. На второй минуте компенсированного времени защитники "Бреста" потеряли мяч у своей штрафной. Роберт Левандовски получил мяч, развернулся и пробил точно в нижний угол 3:0.