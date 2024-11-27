Лига чемпионов. "Манчестер Сити" не смог победить, выигрывая 3:0 на 75-й минуте

Кошмар "Манчестер Сити" продолжается. После пяти поражений подряд "горожане" упустили победу, ведя в счете 3:0. "Манчестер Сити" в ноябре не выиграл ни одного матча.

В матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сии" сыграл вничью с "Фейенордом" 3:3.

Впервые в истории Лиги чемпионов команда, которая вела в счете 3:0 на 75-й минуте, не сумела победить, сообщает статистический сервис Opta. Впервые в 942 матчах под руководством Хосепа Гвардиолы его команда не смогла победить, ведя в счете с отрывом в три мяча. "Манчестер Сити" впервые с 1989 года упустил победу в матче, к отором вел с разницей в три мяча (тогда отыгрался "Борнмут" 3:3).

На 10-й минуте Холанн пробил головой метров с 6. Мяч попал в штангу. Затем мяч парировал вратарь. На 23-й минуте Фоден бьет с линии штрафной. Тимон Велленройттер отразил мяч, летевший в нижний угол.

На 44-й минуте Эрлинг Холанн реализовал пенальти 1:0. На 50-й минуте после навеса с углового Илкай Гюндоган нанес удар с линии штрафной 2:0. Через 3 минуты скоростная атака "горожан". Нуньеш прострелил. Эрлинг Холанн в падении отправил мяч в сетку 3:0.

На 75-й минуте к голу привела грубейшая ошибка обороны. Гвардиол сделал пас назад. Анис Хадж Мусса мяч перехватил, обыграл вратаря и с острого угла отправил мяч в сетку 3:1.

На 82-й минуте Пайшао прострелил. Голкипер сыграл неудачно. Сантьяго Хименес грудью сбросил мяч в сетку 3:2.

На 86-й минуте де Брейне пробил с линии штрафной. Вратарь перевел мяч на угловой.

На 89-й минуте Пайшао вышел один на один, обыграл вратаря и навесил. Давид Ганцко ударом головой сравнял счет 3:3.

На первой минуте компенсированного времени "горожане" едва не забили. После удара Грилиша мяч задел защитника, а затем попал в штангу.