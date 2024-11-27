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Спорт

Умер известный футболист, участник чемпионата мира 1986 года

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 27 ноября 2024 г., 13:45 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 13:45
Умер известный футболист, участник чемпионата мира 1986 года
AP Photo/Heribert Proepper

26 ноября поле продолжительной болезни на 63-м году умер известный польский футболист Ян Фурток, сообщают польские и немецкие СМИ.

Нападающий выступал за клубы ГКС (Катовице) (обладатель Кубка Польши 1986 года), "Гамбург", "Айнтрахт" (Франкфурт).

В 1984 году он был признан лучшим новичком чемпионата Польши.

В 1984-93 годах Ян Фурток выступал за сборную Польши. Он участник чемпионата мира 1986 года.

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