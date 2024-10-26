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Победы "Барселоны" и "Баварии". Результаты матчей Евролиги

время публикации: 26 октября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 08:08
Победы "Барселоны" и "Баварии". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Morry Gash

Завершился пятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Барселона" и "Жальгирис", одержавшие по 4 победы.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 76:81

Первую половину матча греки выиграли 46:35.

Барселона (Испания) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 90:83

После трех четвертей была ничья 69:69.

Самый результативный игрок матча защитник АСВЕЛа Тео Маледон (21 + 4 подбора + 3 передачи).

Бавария (Мюнхен, Германия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 84:80

30 очков набрал защитник "Баварии" Карсен Эдвардс.

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