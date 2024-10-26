Победы "Барселоны" и "Баварии". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 26 октября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 08:08
Завершился пятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Барселона" и "Жальгирис", одержавшие по 4 победы.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 76:81
Первую половину матча греки выиграли 46:35.
Барселона (Испания) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 90:83
После трех четвертей была ничья 69:69.
Самый результативный игрок матча защитник АСВЕЛа Тео Маледон (21 + 4 подбора + 3 передачи).
Бавария (Мюнхен, Германия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 84:80
30 очков набрал защитник "Баварии" Карсен Эдвардс.
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