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Баскетбол. Невероятное возвращение "Бней Герцлия". Результаты матчей чемпионата Израиля

время публикации: 25 октября 2024 г., 16:09 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 16:09
Баскетбол. Невероятное возвращение "Бней Герцлия". Результаты матчей чемпионата Израиля
AP Photo/Gerald Herbert

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Израиля по баскетболу. "Нес Циона" разгромила "Гильбоа Галиль" 101:83. "Бней Герцлия" одержала волевую победу над "Маккаби Ирони" (Рамат Ган) 88:86.

Нес Циона - Гильбоа Галиль 101:83

Вторую половину матча хозяева выиграли 61:48.

Великолепный матч провел американский разыгрывающий "Нес Ционы" Брайс Браун (7 сентября перешел из французского клуба "Бург") - 33 + 5 передач.

Бней Герцлия - Маккаби Ирони (Рамат-Ган) 88:86

Последнюю четверть хозяева выиграли 33:13.

"Бней Герцлия" сравняла счет на 36-й минуте 75:75. После невероятного начала последней четверти 20:2.

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