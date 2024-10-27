UFC. Топурия нокаутировал Холлоуэя. Чимаев победил Уиттакера

В Абу-Даби состоялся турнир ММА UFC 308: Topuria vs. Holloway. Главным был поединок за звание чемпиона в полулегком весе.

Действующий чемпион Илья Топурия (Испания) в третьем раунде нокаутировал экс-чемпиона американца Макса Холлоуэя.

Хамзат Чимаев (ОАЭ) досрочно победил экс-чемпиона в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера. В конце первого раунда он повредил сопернику челюсть.

Россиянин Магомед Анкалаев по очкам победил австрийца Александра Ракича.

Британец Лерон Мерфи по очкам победил американца Дана Иге.

Россиянин Шарабутдин Магомедов в конце второго раунда нокаутировал Армена Петросяна.