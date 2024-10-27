UFC. Топурия нокаутировал Холлоуэя. Чимаев победил Уиттакера
время публикации: 27 октября 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 07:41
В Абу-Даби состоялся турнир ММА UFC 308: Topuria vs. Holloway. Главным был поединок за звание чемпиона в полулегком весе.
Действующий чемпион Илья Топурия (Испания) в третьем раунде нокаутировал экс-чемпиона американца Макса Холлоуэя.
Хамзат Чимаев (ОАЭ) досрочно победил экс-чемпиона в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера. В конце первого раунда он повредил сопернику челюсть.
Россиянин Магомед Анкалаев по очкам победил австрийца Александра Ракича.
Британец Лерон Мерфи по очкам победил американца Дана Иге.
Россиянин Шарабутдин Магомедов в конце второго раунда нокаутировал Армена Петросяна.
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