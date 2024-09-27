Баскетбол. В финале Кубка Лиги сыграют "Маккаби Ирони" (Рамат-Ган) и "Маккаби" (Тель-Авив)

В Финале Кубка Лиги (Кубка Виннер) встретятся баскетбольные команды "Маккаби Ирони" (Рамат-Ган) и "Маккаби" (Тель-Авив).

Маккаби Ирони (Рамат-Ган) - Бней Герцлия 99:89

"Бней Герцлия" выиграла первую четверть 20:17 и первую половину матча 40:38. Но провалила третью четверть. После 30 минут счет 76:63 в пользу "Маккаби Ирони".

Лучший игрок матча форвард "Маккаби Ирони" Амин Стивенс (27 + 7 подборов).

Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Холон) 82:75

"Маккаби" отлично провели первую половину матча. После 10 минут 22:17, 20 - 51:36, 30 - 66:54.