Футбол. Жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов
время публикации: 27 сентября 2024 г., 16:05 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 16:05
Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов. Матчи этой стадии пройдут с 8 октября по 18 декабря.
Израильский "Кирьят-Гат" и украинская "Ворскла" участвовали в квалификации, но в групповой этап не прошли.
Группа А
Лион (Франция), "Вольфсбург" (Германия), Рома (Италия), Галатасарай (Стамбул, Турция).
Группа В
Челси (Лондон, Англия), Реал (Мадрид, Испания), Твенте (Энсхеде, Нидерланды), Селтик (Глазго, Шотландия).
Группа С
Бавария (Мюнхен, Германия), Арсенал (Лондон, Англия), Ювентус (Турин, Италия), Валеренга (Осло, Норвегия).
Группа D
Барселона (Испания), Манчестер Сити (Англия), Санкт-Пельтен (Австрия), Хаммарбю (Стокгольм, Швеция).
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