Футбол. Жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов. Матчи этой стадии пройдут с 8 октября по 18 декабря.

Израильский "Кирьят-Гат" и украинская "Ворскла" участвовали в квалификации, но в групповой этап не прошли.

Группа А

Лион (Франция), "Вольфсбург" (Германия), Рома (Италия), Галатасарай (Стамбул, Турция).

Группа В

Челси (Лондон, Англия), Реал (Мадрид, Испания), Твенте (Энсхеде, Нидерланды), Селтик (Глазго, Шотландия).

Группа С

Бавария (Мюнхен, Германия), Арсенал (Лондон, Англия), Ювентус (Турин, Италия), Валеренга (Осло, Норвегия).

Группа D

Барселона (Испания), Манчестер Сити (Англия), Санкт-Пельтен (Австрия), Хаммарбю (Стокгольм, Швеция).