x
27 сентября 2024
|
последняя новость: 16:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 сентября 2024
|
27 сентября 2024
|
последняя новость: 16:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Ранен бывший футболист сборной Турции

время публикации: 27 сентября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 15:31
Ранен бывший футболист сборной Турции
AP Photo/Khalil Hamra

Бывший полузащитник сборной Турции Серхат Акын сообщил в социальных сетях, что был ранен во время вооруженного нападения.

26 сентября неизвестный преступник выстрелил в Акына и ранил его в ногу.

Футболист был доставлен в больницу в Аташехире.

Серхат Акын - уроженец ФРГ, но выступал за сборную Турции.

Он - трехкратный чемпион Турции в составе "Фенербахче".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 сентября 2024

Болельщика приговорили к 12 месяцам тюремного заключения за оскорбления Винисиуса Жуниора
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 сентября 2024

Трансферная стоимость Лионеля Месси упала до рекордно низкой отметки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 сентября 2024

Провал в конце матча. Два пропущенных гола. Два удаления. "Маккаби" проиграл в Лиге Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 сентября 2024

Чемпионат Испании. Дубль Переса. Юбилей Аспаса. Победа "Атлетико"