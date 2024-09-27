Ранен бывший футболист сборной Турции

Бывший полузащитник сборной Турции Серхат Акын сообщил в социальных сетях, что был ранен во время вооруженного нападения.

26 сентября неизвестный преступник выстрелил в Акына и ранил его в ногу.

Футболист был доставлен в больницу в Аташехире.

Серхат Акын - уроженец ФРГ, но выступал за сборную Турции.

Он - трехкратный чемпион Турции в составе "Фенербахче".