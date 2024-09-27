Ранен бывший футболист сборной Турции
время публикации: 27 сентября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 15:31
Бывший полузащитник сборной Турции Серхат Акын сообщил в социальных сетях, что был ранен во время вооруженного нападения.
26 сентября неизвестный преступник выстрелил в Акына и ранил его в ногу.
Футболист был доставлен в больницу в Аташехире.
Серхат Акын - уроженец ФРГ, но выступал за сборную Турции.
Он - трехкратный чемпион Турции в составе "Фенербахче".
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