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Трансферная стоимость Лионеля Месси упала до рекордно низкой отметки

время публикации: 27 сентября 2024 г., 10:35 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 10:35
Трансферная стоимость Лионеля Месси упала до рекордно низкой отметки
AP Photo/Pamela Smith

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов MLS. "рыночная стоимость" легендарного Лионеля Месси снизилась на 5 миллионов евро - 25 миллионов евро.

"Снижение рейтинга было неизбежным", - сказал администратор данных Transfermarkt по Северной Америке Доминик Беккер. - "Выступления Месси невероятны, но сказывается возраст. В этом сезоне из-за травм Лионель пропустил 10 игр".

25 миллионов евро - самая низкая рыночная стоимость Лионеля Месси с 2006 года.

Лионель Месси остается самым дорогим футболистом мира в возрасте не моложе 34 лет, сообщает Transfermarkt.

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