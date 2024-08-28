Состоялась церемония открытия Парижской паралимпиады
время публикации: 28 августа 2024 г., 22:31 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 22:43
Состоялась церемония открытия Парижской паралимпиады. В ней примут участие более 4000 спортсменов из 184 стран.
Церемония проходит в центре Парижа.
Делегации проходят по Елисейским полям в сторону Лувра и садов Тюильри.
Спортсмены будут соревноваться в 22 видах спорта.
Знаменосцы сборной Израиля - Лихи Бен Давид (голбол) и Адам Бердичевский (теннис на колясках).
Израиль на Парижской олимпиаде представляют 28 спортсменов.
В Токио израильские паралимпийцы завоевали 9 медалей (6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую).
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