x
28 августа 2024
|
последняя новость: 22:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2024
|
28 августа 2024
|
последняя новость: 22:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Состоялась церемония открытия Парижской паралимпиады

время публикации: 28 августа 2024 г., 22:31 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 22:43
Состоялась церемония открытия Парижской паралимпиады
AP Photo/Avni Trivedi
Состоялась церемония открытия Парижской паралимпиады
AP Photo/Aurelien Morissard

Состоялась церемония открытия Парижской паралимпиады. В ней примут участие более 4000 спортсменов из 184 стран.

Церемония проходит в центре Парижа.

Делегации проходят по Елисейским полям в сторону Лувра и садов Тюильри.

Спортсмены будут соревноваться в 22 видах спорта.

Знаменосцы сборной Израиля - Лихи Бен Давид (голбол) и Адам Бердичевский (теннис на колясках).

Израиль на Парижской олимпиаде представляют 28 спортсменов.

В Токио израильские паралимпийцы завоевали 9 медалей (6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 августа 2024

Паралимпиада. Одним из знаменосцев сборной Израиля будет спортсмен, переживший нападение 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 августа 2024

Плавание. Израильтянин-чемпион пропустит паралимпиаду в Париже из-за состояния здоровья отца
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 августа 2024

Шакил О'Нил записал приветствие для израильских детей, переживших "Черную субботу"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 августа 2024

Париж – самая удачная олимпиада в истории сборной Израиля