Состоялась церемония открытия Парижской паралимпиады. В ней примут участие более 4000 спортсменов из 184 стран.

Церемония проходит в центре Парижа.

Делегации проходят по Елисейским полям в сторону Лувра и садов Тюильри.

Спортсмены будут соревноваться в 22 видах спорта.

Знаменосцы сборной Израиля - Лихи Бен Давид (голбол) и Адам Бердичевский (теннис на колясках).

Израиль на Парижской олимпиаде представляют 28 спортсменов.

В Токио израильские паралимпийцы завоевали 9 медалей (6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую).