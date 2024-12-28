НБА. Майк Браун уволен с поста главного тренера "Сакраменто Кингз"
время публикации: 28 декабря 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 12:28
После пятого поражения подряд был уволен тренер "Сакраменто Кингз" Майк Браун. сообщает NBC.
"Короли" потерпели 18 поражений в 31 игре в этом сезоне.
В заявлении генерального менеджера Монте Макнэйра выражается благодарность Майку за проделанную работу и говорится, что "принятие решения об увольнении было трудным".
Временным главным тренером "Сакраменто Кингз" будет Дуг Кристи.
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