НБА. Майк Браун уволен с поста главного тренера "Сакраменто Кингз"

После пятого поражения подряд был уволен тренер "Сакраменто Кингз" Майк Браун. сообщает NBC.

"Короли" потерпели 18 поражений в 31 игре в этом сезоне.

В заявлении генерального менеджера Монте Макнэйра выражается благодарность Майку за проделанную работу и говорится, что "принятие решения об увольнении было трудным".

Временным главным тренером "Сакраменто Кингз" будет Дуг Кристи.