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Спорт

НБА. Майк Браун уволен с поста главного тренера "Сакраменто Кингз"

Баскетбол
НБА
время публикации: 28 декабря 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 12:28
НБА. Майк Браун уволен с поста главного тренера "Сакраменто Кингз"
AP Photo/Randall Benton

После пятого поражения подряд был уволен тренер "Сакраменто Кингз" Майк Браун. сообщает NBC.

"Короли" потерпели 18 поражений в 31 игре в этом сезоне.

В заявлении генерального менеджера Монте Макнэйра выражается благодарность Майку за проделанную работу и говорится, что "принятие решения об увольнении было трудным".

Временным главным тренером "Сакраменто Кингз" будет Дуг Кристи.

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