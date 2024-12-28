Кубок Израиля по футболу. "Маккаби" (Петах-Тиква) вышел в 1/8 финала

"Маккаби" (Петах-Тиква) вышел в 1/8 финала Кубка Израиля по футболу, победив "Ирони" (Кирьят-Шмона) 2:0.

"Маккаби", действующий обладатель трофея, проводил третью игру под руководством Тамира Лузона и одержал первую победу под его руководством.

На 32-й минуте Виталий Дамашкан реализовал пенальти 1:0. Это его третий гол в последних двух играх.

На 65-й минуте отличился 19-летний Нив Йегошуа.

Ранее в 1/8 финала вышли "Апоэль" (Беэр-Шева), "Бней Сахнин", "Нордия" (Иерусалим), "Маккаби Бней Райна", "Апоэль" (Хайфа), "Ашдод", "Апоэль" (Хадера), "Апоэль" (Акко), "Апоэль" (Рамат А-Шарон), "Апоэль" (Рамат-Ган).

Матчи 1/16 финала завершатся 30 декабря.