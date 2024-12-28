Самым грубым игроком 2024 года признан бывший защитник "Бенфики"

Международная федерация футбольной истории и статистики определила самого грубого игрока 2024 года.

Им стал центральный защитник бразильского клуба "Васку да Гама" Жоау Виктор, получивший 4 красных карточки в 37 играх.

В 2022-23 годах этот бразильский защитник выступал за "Бенфику".

4 красных карточки в 2024 году получили еще два футболиста: левый защитник бразильского клуба "Жувентуде" Алан Рушель (в 48 играх) и левый защитник "Карабаха" Элвин Джафаркулиев (за 53 игры).