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Спорт

Самым грубым игроком 2024 года признан бывший защитник "Бенфики"

Футбол
Рейтинги
время публикации: 28 декабря 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 13:30
Самым грубым игроком 2024 года признан бывший защитник "Бенфики"
AP Photo/Andre Penner

Международная федерация футбольной истории и статистики определила самого грубого игрока 2024 года.

Им стал центральный защитник бразильского клуба "Васку да Гама" Жоау Виктор, получивший 4 красных карточки в 37 играх.

В 2022-23 годах этот бразильский защитник выступал за "Бенфику".

4 красных карточки в 2024 году получили еще два футболиста: левый защитник бразильского клуба "Жувентуде" Алан Рушель (в 48 играх) и левый защитник "Карабаха" Элвин Джафаркулиев (за 53 игры).

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