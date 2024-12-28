Неудачный дебют Боккетти. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Италии. "Дженоа" в гостях обыграла "Эмполи" 2:1.

Эмполи - Дженоа 1:2

Эмполи проиграл третий матч подряд.

"Дженоа" победил "Эмполи" в Серии А впервые с 28 января 2019 года.

Гости забили на 29-й секунде второго тайма. Защитник потерял мяч в своей штрафной. Бывший полузащитник "Фиорентины" и "Лацио" Милан Бадель открыл счет 0:1. Комментатор сказал "Футболисты "Эмполи" забыли выйти из раздевалки".

На 54-й минуте хозяева могли отыграться, но не реализовали пенальти. Бывший голкипер "Ювентуса" Николо Леали парировал мяч после удара арендованного у "Интера" Себастьяно Эспозито.

На 68-й минуте гости удвоили преимущество. Миретти прострелил. Калеб Экубан протолкнул мяч в сетку 0:2.

На 74-й минуте Тино Анджорин навесил. Эспоззито головой переправил мяч в сетку 1:2.

Парма - Монца 2:1

"Монца", занимающая последнее место, проводила первый матч под руководством Сальваторе Боккетти. Это второй тренерский опыт в Серии А известного защитника. В 2022 году он несколько месяцев возглавлял "Верону".

"Монца" проиграла четвертый матч подряд.

На 54-й минуте подопечные Боккетти остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Пабло Мари.

За это же нарушение был назначен пенальти, который реализовал Эрнани 1:0.

Ведя в счете, "Парма" стала уделять больше внимания обороне.

Гости сумели отыграться на 85-й минуте. 19-летний Кевин Мосси Мартинс прострелил. Бывший защитник "Бенфики" и "Дженоа" Педро Перейра вколотил мяч в пустой угол ворот.

"Парма" забила гол на восьмой минуте компенсированного времени. После подачи углового Лаутаро Валенти головой направил мяч в дальний угол ворот 2:1.