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Спорт

Умер бывший тренер сборной России по волейболу

Волейбол
время публикации: 28 декабря 2024 г., 10:23 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 10:23
Умер бывший тренер сборной России по волейболу
AP Photo/Marco Vasini

27 декабря после продолжительной болезни на 72-м году жизни известный итальянский волейбольный тренер Даниэле Баньоли, сообщает сайт Федерации волейбола Италии.

С командами "Модена" и "Сислей" он восемь раз становился чемпионом Италии и пять раз - победителем Кубка европейских чемпионов.

Он тренировал "Динамо" (Москва), сборную России, "Фенербахче" (Стамбул), "Урал" (Уфа), "Сфаксьен" (Тунис).

Под руководством Даниэле Баньоли сборная России дважды становилась призером Мировой лиги.

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