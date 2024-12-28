Умер бывший тренер сборной России по волейболу

27 декабря после продолжительной болезни на 72-м году жизни известный итальянский волейбольный тренер Даниэле Баньоли, сообщает сайт Федерации волейбола Италии.

С командами "Модена" и "Сислей" он восемь раз становился чемпионом Италии и пять раз - победителем Кубка европейских чемпионов.

Он тренировал "Динамо" (Москва), сборную России, "Фенербахче" (Стамбул), "Урал" (Уфа), "Сфаксьен" (Тунис).

Под руководством Даниэле Баньоли сборная России дважды становилась призером Мировой лиги.