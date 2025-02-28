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"Реал" победил "Барселону". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 28 февраля 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 08:46
"Реал" победил "Барселону". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Darko Vojinovic

В матче двадцать седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги мадридский "Реал" победил "Барселону" 96:91.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 80:86

Форвард "Жальгириса" Сильвен Франсиско набрал 25 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.

Милан (Италия) - Монако (Франция) 86:80

Лидеры "Монако" набрали 41 очко: Никола Миротич (22 + 4 подбора) и Шевон Шилдс (19 + 9 подборов + 5 передач).

Париж (Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 93:88

Реал (Мадрид, Испания) - Барселона (Испания) 96:91

Вторую половину матча "Реал" выиграл 56:48.

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