"Реал" победил "Барселону". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 28 февраля 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 08:46
В матче двадцать седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги мадридский "Реал" победил "Барселону" 96:91.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 80:86
Форвард "Жальгириса" Сильвен Франсиско набрал 25 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.
Милан (Италия) - Монако (Франция) 86:80
Лидеры "Монако" набрали 41 очко: Никола Миротич (22 + 4 подбора) и Шевон Шилдс (19 + 9 подборов + 5 передач).
Париж (Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 93:88
Реал (Мадрид, Испания) - Барселона (Испания) 96:91
Вторую половину матча "Реал" выиграл 56:48.
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