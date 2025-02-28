Евролига. "Маккаби" разгромил "Фенербахче"
время публикации: 28 февраля 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 07:26
В матче двадцать седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" разгромил "Фенербахче" 94:76.
Первую четверть выиграл "Маккаби" 25:21.
После первой половины матча в счете вели турки 46:41.
После 30 минут выигрывали израильтяне 72:63.
Самый результативный игрок матча - центровой "Маккаби" Роман Соркин (21 + 5 подборов + 2 передачи).
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