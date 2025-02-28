Рекорд Леброна Джеймса. 56 очков Стефена Карри. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" победил "Миннесоту" 111:102.

Орландо Мэджик - Голден Стэйт Уорриорз 115:121

Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 56 очков.

Милуоки Бакс - Денвер Наггетс 121:112

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (32 + 14 подборов + 10 передач).

Яннис Адетокунбо (Милуоки) сделал "дабл-дабл" (28 + 19 подборов + 7 передач).

Даллас Мэверикс - Шарлотт Хорнетс 103:96

Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз 116:124

Лидеры "Финикса" набрали 64 очка: Девин Букер (36 + 7 подборов + 9 передач + 1 перехват) и Кевин Дюрант (28 + 5 подборов).

Зайон Уильямсон (Нью-Орлеан) сделал "трипл-дабл" (27 + 10 подборов + 11 передач). Он стал шестым игроком в истории НБА, со среднемесячной статистикой 25 + 5 подборов + 5 передач при точности попадания бросков не менее 60% в более чем одном месяце.

Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз 111:102

Леброн Джеймс сделал "дабл-дабл" (33 + 17 подборов + 6 передач) и установил рекорд. Он стал первым игроком НБА, набиравшим более 25 очков в пяти играх подряд в возрасте старше 40 лет.