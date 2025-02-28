Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Израильтянка на 13-м месте после короткой программы

В Дебрецене, Венгрия, продолжается юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует японка Мао Симада (74.68).

На втором месте грузинка Ирина Гургенидзе (67.47).

На третьем месте японка Ами Накаи (66.84).

Израильтянка София Шифрин (59.51) занимает 13-е место.

Украинка Кристина Галярета заняла 43-е место и в финал не вышла.