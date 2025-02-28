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Спорт

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Израильтянка на 13-м месте после короткой программы

Фигурное катание
время публикации: 28 февраля 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 10:06
После короткой программы лидирует японка Мао Симада
AP Photo/ Chiang Ying-ying

В Дебрецене, Венгрия, продолжается юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует японка Мао Симада (74.68).

На втором месте грузинка Ирина Гургенидзе (67.47).

На третьем месте японка Ами Накаи (66.84).

Израильтянка София Шифрин (59.51) занимает 13-е место.

Украинка Кристина Галярета заняла 43-е место и в финал не вышла.

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