Чемпионат Европы по легкой атлетике. Результаты израильтян

В Мариборе, Словения, проходит чемпионат Европы по легкой атлетике во втором и третьем дивизионах.

Сборная Израиля выступает во втором дивизионе.

В прыжках в длину израильтянин Ишай Ифраимов занял 12-е место (7.14 м).

В метании молота израильтянин Игорь Князев занял 15-е место (56.48 м).