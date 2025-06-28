Чемпионат Европы по легкой атлетике. Результаты израильтян
время публикации: 28 июня 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 17:33
В Мариборе, Словения, проходит чемпионат Европы по легкой атлетике во втором и третьем дивизионах.
Сборная Израиля выступает во втором дивизионе.
В прыжках в длину израильтянин Ишай Ифраимов занял 12-е место (7.14 м).
В метании молота израильтянин Игорь Князев занял 15-е место (56.48 м).
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