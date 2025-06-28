Первый номер драфта НХЛ Мэтью Шафер
время публикации: 28 июня 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 10:10
В Лос-Анджелесе состоялся драфт НХЛ 2025 года.
Под первым номером "Нью-Йорк Айлендерс" выбрал канадского защитника Мэтью Шафера.
В первую пятерку вошли центрфорварды Майкл Миса (Канада, Сан-Хосе Шаркс), Антон Фронделл (Швеция, Чикаго Блэкхоукс), Калеб Денойерс (Канада, Юта Маммот), Бреди Мартин (Канада, Нешвилл Прэдейчез).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 мая 2025