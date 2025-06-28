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Спорт

Первый номер драфта НХЛ Мэтью Шафер

Хоккей
время публикации: 28 июня 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 10:10
Первый номер драфта НХЛ Мэтью Шафер
AP Photo/Damian Dovarganes

В Лос-Анджелесе состоялся драфт НХЛ 2025 года.

Под первым номером "Нью-Йорк Айлендерс" выбрал канадского защитника Мэтью Шафера.

В первую пятерку вошли центрфорварды Майкл Миса (Канада, Сан-Хосе Шаркс), Антон Фронделл (Швеция, Чикаго Блэкхоукс), Калеб Денойерс (Канада, Юта Маммот), Бреди Мартин (Канада, Нешвилл Прэдейчез).

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