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Спорт

Став Лемкин перешел в "Твенте". "Шахтер" получит полтора миллиона евро

Футбол
время публикации: 28 июня 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 08:41
Став Лемкин перешел в "Твенте". "Шахтер" получит полтора миллиона евро
AP Photo/Darko Vojinovic

Защитник сборной Израиля Став Лемкин подписал трехлетний контракт с голландским клубом "Твенте" (Энсхеде).

С 2023 года он был игроком донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне играл за тель-авивский "Маккаби" на правах аренды.

Украинский клуб получит за трансфер защитника полтора миллиона евро.

В услугах Става Лемкина были заинтересованы "Маккаби" и "Колорадо Рапидс". Он предпочел продолжить карьеру в Нидерландах.

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