Став Лемкин перешел в "Твенте". "Шахтер" получит полтора миллиона евро
время публикации: 28 июня 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 08:41
Защитник сборной Израиля Став Лемкин подписал трехлетний контракт с голландским клубом "Твенте" (Энсхеде).
С 2023 года он был игроком донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне играл за тель-авивский "Маккаби" на правах аренды.
Украинский клуб получит за трансфер защитника полтора миллиона евро.
В услугах Става Лемкина были заинтересованы "Маккаби" и "Колорадо Рапидс". Он предпочел продолжить карьеру в Нидерландах.
Ссылки по теме