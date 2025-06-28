Став Лемкин перешел в "Твенте". "Шахтер" получит полтора миллиона евро

Защитник сборной Израиля Став Лемкин подписал трехлетний контракт с голландским клубом "Твенте" (Энсхеде).

С 2023 года он был игроком донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне играл за тель-авивский "Маккаби" на правах аренды.

Украинский клуб получит за трансфер защитника полтора миллиона евро.

В услугах Става Лемкина были заинтересованы "Маккаби" и "Колорадо Рапидс". Он предпочел продолжить карьеру в Нидерландах.