Начался юниорский чемпионат мира по баскетболу. Новозеландцы победили сборную Аргентины
время публикации: 28 июня 2025 г., 14:36 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 14:36
В Швейцарии стартовал юниорский чемпионат мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет).
В первом матче новозеландцы одержали волевую победу над сборной Аргентины 77:72.
После 10 минут аргентины выигрывали 31:18. Первую половину матча они выиграли 42:40. После 30 минут 57:56 в пользу южноамериканцев.
Форвард сборной Аргентины Тайлер Кропп сделал "дабл-дабл" (22 + 11 подборов).
Израильтяне сегодня вечером играют со сборной Швейцарии. Начало матча в 21:00 по израильскому времени.
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