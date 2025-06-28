Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" усилился бывшим центровым "Прометея"
время публикации: 28 июня 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 12:40
Тель-авивский "Апоэль" подписал контракт с центровым Таем Одиасе, сообщает Sportando.
В прошлом сезоне баскетболист выступал за "Бахчешехир Коледжи".
Среднестатистические показатели в матчах чемпионата Турции 10 + 4 подбора, Еврокубка - 12.7 + 5.2 подбора.
Тай Одиасе ранее выступал за клубы "Тенерифе", "Лаврио" (Греция), "Гринсборо Суорм" (США), "Геттинген" (Германия), "Ольденбург" (Германия), "Брешия", "Прометей" (Украина).
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