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Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" усилился бывшим центровым "Прометея"

Баскетбол
время публикации: 28 июня 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 12:40
Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" усилился бывшим центровым "Прометея"
AP Photo/James Crisp

Тель-авивский "Апоэль" подписал контракт с центровым Таем Одиасе, сообщает Sportando.

В прошлом сезоне баскетболист выступал за "Бахчешехир Коледжи".

Среднестатистические показатели в матчах чемпионата Турции 10 + 4 подбора, Еврокубка - 12.7 + 5.2 подбора.

Тай Одиасе ранее выступал за клубы "Тенерифе", "Лаврио" (Греция), "Гринсборо Суорм" (США), "Геттинген" (Германия), "Ольденбург" (Германия), "Брешия", "Прометей" (Украина).

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