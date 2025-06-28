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Евролига. Израильские клубы будут играть на нейтральных площадках

Баскетбол
время публикации: 28 июня 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 11:18
Евролига. Израильские клубы будут играть на нейтральных площадках
AP Photo/Darko Vojinovic

В предстоящем сезоне израильские команды будут проводить домашние матчи регулярного чемпионата Евролиги на нейтральных полях.

В сезоне 2025-26 годов Израиль в Евролиге будут представлять тель-авивские "Маккаби" и "Апоэль".

Решение принято по соображениям безопасности, сообщает официальный сайт турнира.

"Маккаби" третий сезон подряд будет проводить домашние матчи в Белграде.

"Апоэль" домашние игры будет проводить в Софии. В прошлом сезоне "красные" победили в Еврокубке. Домашние игры этого турнира они проводили в Самокове, Болгария.

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