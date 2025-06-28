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Женский Евробаскет. В финале встретятся сборные Испании и Бельгии

Баскетбол
время публикации: 28 июня 2025 г., 07:28 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 07:28
Женский Евробаскет. В финале встретятся сборные Испании и Бельгии
AP Photo/David Zalubowski

Определились финалистки женского чемпионата Европы по баскетболу. Игры плэй-офф проходят в Пирее.

В финале, который состоится завтра, встретятся сборные Бельгии и Испании. Эти команды играли в финале прошлого чемпионата (в 2023 году чемпионками стали бельгийки).

Франция - Испания 64:65

Первую половину матча француженки выиграли 38:31.

Самый результативный игрок матча - центровая сборной Испании Ава Тиам (Герника) (21 + 9 подборов).

Италия - Бельгия 64:66

Последнюю четверть итальянки выиграли 21:9.

"Дабл-дабл" сделали Эмма Миссеман (Бельгия, Фенербахче) (15 + 12 подборов + 3 передачи) и Лорела Кубай (Италия, Венеция) (13 + 10 подборов + 2 передачи + 2 перехвата).

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