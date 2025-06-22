UFC в Баку. Победы Раунтри, Блэйдса и Физиева
время публикации: 22 июня 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 10:32
В Баку состоялся турнир ММА UFC on ABC: Hill vs. Rountree Jr. (также известный как UFC on ABC 8).
Главным был поединок американских полутяжей. Халил Раунтри по очкам уверенно победил экс-чемпиона Джамаала Хилла.
Азербайджанец Рафаэль Физиев по очкам победил экс-чемпиона LUX Fight League чилийца Игнасио Баамондеса.
Американец Кертис Блэйдс раздельным решением судей победил россиянина Ризвана Куниева.
Муктыбек Оролбай (Кыргызстан) болевым приемом в конце первого раунда победил азербайджанца Тофика Мусаева.
Азербайджанец Назим Садыков в конце второго раунда нокаутировал американца Николаса "Железного" Мотту.
Мухамад Наимов (Таджикистан) по очкам победил Богдана Града (Австрия).
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