UFC в Баку. Победы Раунтри, Блэйдса и Физиева

В Баку состоялся турнир ММА UFC on ABC: Hill vs. Rountree Jr. (также известный как UFC on ABC 8).

Главным был поединок американских полутяжей. Халил Раунтри по очкам уверенно победил экс-чемпиона Джамаала Хилла.

Азербайджанец Рафаэль Физиев по очкам победил экс-чемпиона LUX Fight League чилийца Игнасио Баамондеса.

Американец Кертис Блэйдс раздельным решением судей победил россиянина Ризвана Куниева.

Муктыбек Оролбай (Кыргызстан) болевым приемом в конце первого раунда победил азербайджанца Тофика Мусаева.

Азербайджанец Назим Садыков в конце второго раунда нокаутировал американца Николаса "Железного" Мотту.

Мухамад Наимов (Таджикистан) по очкам победил Богдана Града (Австрия).